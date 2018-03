Franz Ferdinand, le foto del concerto di Bologna del 15 marzo 2018

I Franz Ferdinand si sono esibiti giovedì 15 marzo 2018 alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Di seguito le foto del concerto.

La rock band scozzese è in tour per la promozione di “Always Ascending”, l’ultimo studio album pubblicato per la Domino Records lo scorso ottobre. Il disco, il sesto della carriera se includiamo anche quello inciso insieme agli Sparks, è il primo che ha visto nella lineup un cambio importante, con l’uscita per ragioni familiari del chitarrista Nick McCarthy.

La setlist, incentrata sull’ultimo studio album, ha presentato molte delle hit che li hanno resi famosi come “Take Me Out”, “Do You Want To” e “Ulysses”, escludendo però pezzi dai due lavori precedenti dei britannici.

Foto a cura di Roberta Tagliaferri

Franz Ferdinand, le foto del concerto di Bologna

