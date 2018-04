G3, le foto del concerto di Roma del 2 aprile 2018

Il progetto G3 (Satriani, Petrucci, Roth) si è esibito lunedì 2 aprile 2018 all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Di seguito foto del concerto.

Prima delle tre tappe che il G3, il progetto capitanato dal chitarrista Joe Satriani, farà in Italia all’interno del tour nordamericano. Con una piccola differenza rispetto alla prima parte in Nordamerica (Uli John Roth ha sostituito Phil Collen dei Def Leppard), le date nel Vecchio Continente sono iniziate a marzo per proseguire anche nel periodo estivo, con tappe anche in Canada e Stati Uniti nel mese di maggio.

Foto a cura di Fabrizio di Bitonto

G3, le foto del concerto di Roma

