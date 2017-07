Gemitaiz, le foto del concerto a Treviso del 22 aprile 2017

Gemitaiz porta alla Supersonic Music Arena di Treviso il suo nuovo tour QVC7 Live Tour. La nuova serie di concerti in giro per l’Italia arriva a più di un anno dall’uscita di “Nonostante Tutto”, il fortunato secondo album in studio diventato disco d’oro a due settimane dall’uscita, e a pochi mesi dal mixtape che dà il titolo al tour, per il quale ha collaborato con Nitro, Madman e Achille Lauro.

La data di San Biagio di Callalta del 22 aprile 2017, città situata nella periferia del capoluogo, conferma il clamoroso successo dell’artista romano in giro per l’Italia, capace di ottenere importanti sold out in giro per lo Stivale, tra i quali spiccano il doppio tutto esaurito all’Orion Club di Ciampino (Roma) e quello, già annunciato, della data milanese al Fabrique del prossimo 28 aprile 2017.

Il QVC7 Live Tour proseguirà, dopo la data di Milano, spostandosi al sud con tre date in sequenza a Lecce, Bari e Catania: rispettivamente il 29 e 30 aprile e il 1 maggio 2017, per poi concludersi il 6 maggio 2017 con un concerto al LiveClub di Trezzo sull’Adda.

