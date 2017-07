George Benson, le foto del concerto a Marostica del 17 luglio 2017

Ieri sera al Marostica Summer Festival ha fatto tappa George Benson per l’unica data italiana del suo tour. Considerato uno dei più raffinati ed eleganti chitarristi della scena mondiale, Benson ha portato il suo straordinario talento vocale e la sua “mitica” chitarra Ibanez per coinvolgere il pubblico in una fusione di musica jazz e pop. Di seguito, le foto del concerto del 17 luglio 2017.

Con ben 10 Grammy Awards nel suo palmares, festeggiati i 74 anni Benson continua ad essere produttivo e creativo. Dopo il successo del suo 35esimo album, “Guitar Man”, comparso nel 2011, nel 2013 ha pubblicato “Inspiration”, un omaggio a Nat King Cole, uno degli artisti a cui si è ispirato.

Fotografie a cura di Ilaria Boraso.

