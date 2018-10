George Ezra si è esibito venerdì 26 ottobre 2018 al Fabrique di Milano. Di seguito le foto del concerto.

Sold out per l’artista britannico che tornerà in Italia la prossima primavera per un concerto nel più capiente Forum di Assago. Il musicista di Hertford, che ha iniziato la sua carriera ancora da teenager, è al suo secondo album: “Staying at Tamara’s” è uscito lo scorso marzo per Columbia Records

Foto a cura di Mairo Cinquetti

George Ezra, le foto del concerto di Milano

