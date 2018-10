Ghali si è esibito sabato 20 ottobre 2018 al PalaAlpitour di Torino. Di seguito le foto del concerto.

Si tiene nel capoluogo piemontese il primo concerto nei palazzetti del rapper di origini algerine, in quello che può essere definito il primo tour vero e proprio di supporto al suo disco di debutto “Album”. Oltre alla data zero di Mantova, la tournée toccherà anche le città di Padova, Milano, Firenze, Bari ed Acireale, per terminare il prossimo 13 novembre a Roma.

Foto a cura di Franco Rodi

Ghali, le foto del concerto di Torino

Comments

comments