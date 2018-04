Gianna Nannini, le foto del concerto di Conegliano del 6 aprile 2018

Gianna Nannini si è esibita venerdì 6 aprile 2018 alla Zoppas Arena di Conegliano (TV). Di seguito le foto del concerto.

Pur avendo subito un grave infortunio durante il concerto di Genova di martedì scorso, che l’ha costretta ad un ricovero per seri problemi al ginocchio, la rocker toscana decide di non interrompere il tour (che terminerà tra due settimane ad Acireale) ma di continuare esibendosi seduta su di un trono posizionato al centro del palco.

Un vero leone in gabbia che, pur di fronte ad evidenti problemi fisici, riesce a dimostrare comunque la sua fisicità e passione anche da seduta al punto di alzarsi in piedi, anche aiutata da delle stampelle, per parte dello show.

Il concerto presenta brani dall’ultimo lavoro “Amore gigante”, il cui singolo “Fenomenale” è stato tra i brani di lancio, alternati alle numerose hit incise in quarant’anni di carriera.

