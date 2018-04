Gianna Nannini, le foto del concerto di Torino del 14 aprile 2018

Il concerto presenta brani dall’ultimo lavoro “Amore gigante”, il cui singolo “Fenomenale” è stato tra i brani di lancio, alternati alle numerose hit incise in quarant’anni di carriera.

Mancano solamente tre concerti alla conclusione del tour di Gianna Nannini che, dopo l’esibizione di Genova di dieci giorni fa, è stata costretta ad un ricovero d’urgenza. A causa di questo infortunio, che comunque non l’ha costretta alla cancellazione di alcuna data, la Nannini si esibisce seduta su di un trono posizionato al centro del palco. Una posizione inconsueta per un’artista che ha fatto della fisicità e della passione parte integrante delle sue esibizioni live.

CONDIVIDI

utilizza solo immagini fotografiche rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche e uffici stampa

usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi

accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, quindi, libere da diritti pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.