Gianni Morandi, le foto del concerto di Conegliano del 28 febbraio 2018

Gianni Morandi si è esibito mercoledì 28 febbraio 2018 alla Zoppas Arena di Conegliano (TV). Di seguito le foto del concerto.

Attualmente in tour per promuovere l’ultimo album “D’Amore D’Autore”, il cantante emiliano nel suo tour sta promuovendo una setlist nella quale la più recente fatica discografica trova ampio spazio. In “D’Amore D’Autore” Morandi ha collaborato con autori rinomati come Ivano Fossati o nomi che hanno raggiunto il successo negli ultimi anni come Levante e Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti.

Il tour proseguirà fino al prossimo 25 aprile, quando Gianni Morandi si esibirà all’Arena di Verona.

Fotografie di Giuseppe Craca

