Gianni Morandi, le foto del concerto di Milano del 28 marzo 2018

Gianni Morandi si è esibito mercoledì 28 marzo 2018 al Forum di Assago (MI). Di seguito le foto del concerto.

Si chiude con un concerto al Forum di Assago il tour primaverile di Gianni Morandi: il cantante emiliano, tornato nei negozi lo scorso autunno con “D’amore d’autore”, è stato infatti protagonista di una serie di concerti nei palasport che lo ha tenuto impegnato fino alla fine del mese. La chiusura di questa prima parte di concerti, unica data all’aperto, sarà il 24 aprile prossimo all’Arena di Verona.

Un concerto nel quale viene ripercorsa la sua importante carriera, che quest’anno taglia il traguardo dei sessant’anni di carriera, dagli episodi più recenti fino alle hit che hanno caratterizzato la sua storia e scritto pagine importanti della musica leggera contemporanea. Morandi tornerà ad esibirsi dal vivo la prossima estate in una nuova serie di show in via di definizione.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

