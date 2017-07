Giorgia, le foto del concerto a Conegliano del 23 aprile 2017

Prosegue l’Oronero tour 2017 di Giorgia. L’artista romana ieri sera ha fatto tappa alla Zoppas Arena di Conegliano. Di seguito, le foto della serata di domenica 23 aprile. La tournée, iniziata a marzo, è ormai ai suoi ultimi concerti e si concluderà il 26 aprile al Pala Alpitour di Torino.

Il suo ultimo album “Oronero” è stato pubblicato il 28 ottobre 2016. “Oronero è una metafora per raccontare la realtà che viviamo tutti i giorni, perché così come il petrolio è una risorsa, ma usato male diventa un modo per ammazzarsi e per arricchirsi, anche le relazioni interpersonali possono diventare velenose, quando trascendono nel gioco di potere, nel trovare il proprio valore tramite la distruzione dell’altro e il giudizio fine a se stesso” (Qui l’intervista completa).

