Giorgia, le foto del concerto a Torino del 26 aprile 2017

L’Oronero Tour 2017 di Giorgia è giunto a conclusione: quella del 26 aprile 2017 al PalaOlimpico di Torino è stata la serata conclusiva della tournée (di seguito, le foto del concerto). “Oronero”, l’ultimo lavoro discografico di Giorgia, è stato pubblicato il 28 ottobre 2016. “Oronero è una metafora per raccontare la realtà che viviamo tutti i giorni, perché così come il petrolio è una risorsa, ma usato male diventa un modo per ammazzarsi e per arricchirsi, anche le relazioni interpersonali possono diventare velenose, quando trascendono nel gioco di potere, nel trovare il proprio valore tramite la distruzione dell’altro e il giudizio fine a se stesso” (Qui l’intervista completa).

Ospite della serata è stata Gaia Gozzi, semifinalista della più recente edizione di X-Factor.

Fotografie a cura di Alessandro Bosio

