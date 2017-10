Giorgio Moroder, le foto del concerto di Torino del 30 settembre 2017

Parte sabato 30 settembre 2017 l’avventura dell’OGR di Torino con un concerto di Giorgio Moroder. OGR è un’ex area adibita ad officina per la riparazione dei treni che, con un investimento di 100 milioni di euro da parte di Fondazione CRT per la sua riqualificazione, si candida a diventare il nuovo polo culturale della città. Per il lancio di questa nuova location, dal 30 settembre si terranno due settimane di eventi ad ingresso gratuito.

L’esibizione di Giorgio Moroder, in esclusiva italiana e prima europea, lo ha visto proporre un concerto costruito ad hoc per l’evento, con la collaborazione dei 35 musicisti della Heritage Orchestra. La seconda parte della serata, che prevedeva i concerti di Ghali ed Elisa (reduce dalle serate all’Arena di Verona), è stata interrotta bruscamente durante la performance dell’artista friulana a causa dell’utilizzo di spray al peperoncino, fatto che ha generato il panico e l’immediata evacuazione della serata. Un fatto sgradevole ma, come riportato da alcuni sui social media, gestito in maniera ineccepibile da organizzazione e dalla stessa musicista.

Il Big Bang, la serie di eventi di inaugurazione di OGR, proseguirà con i concerti di Omar Souleyman, Atomic Bomb, Danny L Harle e il dj set di Chemical Brothers; oltre ai concerti, saranno presenti anche installazioni artistiche nella zona occidentale dell’area. A novembre, infine, l’atteso ritorno dei Kraftwerk in Italia che, in questa occasione, proporranno la loro intera discografia in quattro serate; non è ancora nota, invece, la data dell’atteso ritorno in Italia dei New Order.

