Glen Hansard, le foto del concerto di Bologna del 13 novembre 2019

Magnetico, carismatico, quasi regale, il Glen Hansard che ieri sera ha riempito il Teatro Auditorium Manzoni a Bologna. Un palco abitato da incredibili musicisti, da sentimenti contrastanti e profondi. E’ incredibile come i suoi live siano terribilmente pieni di pathos e di introspezioni per passare a momenti di pura rabbia e poi tornare al suo delicato romanticismo. Per quanto mi riguarda potrei ascoltarlo per ore senza rendermi conto del tempo che passa.

L’artista ha ricordato di quell’incredibile serata al Botanique, credo fosse il 2012, un concerto che ha lasciato un segno dentro l’ex frontman dei The Frames. “Una serata incredibile, non tanto per le note, quelle passano e se ne vanno, ma per l’incredibile feeling con il pubblico, un concerto che non dimenticherò anche se in realtà non ricordo nemmeno se ho suonato bene”. Questo, per ricordare perché ama tantissimo suonare a Bologna e di quanto sia affezionato a questa città.

Sicuramente anche i presenti non dimenticheranno lo straordinario concerto a cui hanno assistito lo scorso 13 novembre. Una scaletta che è riuscita a soddisfare tutti compresa una splendida dedica che Glen ha voluto fare a Venezia, sinceramente colpito e provato dalle immagini dell’acqua alta di questi giorni.

Non mi resta che tornare ad ascoltarlo nel suo ultimo lavoro per non perdere la magia della quale sono stata pervasa. “This Wild Willing” è sicuramente un disco con sonorità più distanti dal suo amato folk. Ogni brano sembra sussurrato e la sua voce graffiante sembra bisbigliarci direttamente dentro il cuore.

Foto e testi a cura di Roberta Tagliaferri

Comments

comments