Gojira, le foto del concerto a Milano del 14 giugno 2017

Ieri sera il tour dei Gojira è sbarcato all’Alcatraz di Milano. Si tratta dell’unica data italiana per il gruppo formato da Joe Duplantier alla voce e alla chitarra ritmica, suo fratello Mario Duplantier alla batteria, Christian Andreu alla chitarra solista e Jean-Michel Labadie al basso. Di seguito, le foto del concerto del 14 giugno 2017.

Fin dal primo album di studio, i Gojira non hanno mai subito cambiamenti di formazione, hanno così pubblicato ben sei album in studio, uno dal vivo, un singolo, e un DVD. La band francese è attualmente al lavoro sul nuovo disco la cui uscita è prevista per l’estate su Roadrunner Records.

Fotografie a cura di Daniele Baldi.

