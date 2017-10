I Goldfrapp si sono esibiti giovedì 26 ottobre 2017 al Fabrique di Milano. Di seguito le foto e il report del concerto. L’artista britannica è in tour per promuovere l’ultimo studio album “Silver Eye”, uscito a marzo per la Mute Records e che le ha permesso di arrivare in top ten nelle classifiche britanniche.

La data di Milano è l’unica tappa italiana del tour europeo che sta vedendo protagonista il duo composto da Alison Goldfrapp e Will Gregory; il concerto milanese è l’ultimo dei cinque show che si è tenuto nel Vecchio Continente al quale seguiranno otto date in Regno Unito tra la fine di ottobre e la prima decade di novembre.

Goldfrapp, le foto del concerto di Milano del 26 ottobre 2017

Foto a cura di Mairo Cinquetti

