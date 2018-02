Goran Bregovic, le foto del concerto di Padova del 3 febbraio 2018

Goran Bregovic si è esibito sabato 3 febbraio 2018 al Gran Teatro Geox di Padova. Di seguito le foto del concerto.

Pur essendo un assiduo frequentatore del mercato italiano (numerosi i suoi concerti nel nostro Paese), il successo di Goran Bregovic non presenta alcun cenno di cedimento. 67enne di Sarajevo, in quasi cinquant’anni di carriera ha scritto pagine importanti della storia della musica balcanica: inizialmente musicista nei locali della costa adriatica, negli anni Settanta e Ottanta ha militato nei Bijelo Dugme, il più famoso gruppo jugoslavo di sempre. Dopo lo scioglimento della band nel 1989, Bregovic intraprende la carriera solista che per una parte aveva già intrapreso negli anni passati e nella quale, oltre alla collaborazione con la Wedding And Funeral Band (che lo accompagna da anni nelle sue esibizioni), ha stretto un’importante amicizia con Emir Kustirica, il cineasta balcanico per il quale ha scritto numerose colonne sonore di film come “Il Valzer del Pesce Freccia”, “Gatto Nero Gatto Bianco” e “Underground”.

Fotografie di Giuseppe Craca

