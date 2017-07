Goran Bregovic, le foto del concerto a Sarzana (SP) del 25 luglio 2017

Goran Bregovic si è esibito martedì 25 luglio a Sarzana (SP) in un concerto presso la Fortezza Firmafede. Di seguito le foto del concerto.

Una delle icone più note della musica balcanica, Goran Bregovic è protagonista di molte date nel nostro Paese nel corso degli ultimi anni. Concerti che, pur essendo numerosi, riescono ad avere sempre un’affluenza molto importante. Goran Bregovic, nato a Sarajevo nel 1950, è uno dei musicisti che più ha contribuito alla diffusione della musica dell’Est Europa nel mondo e, con il suo ruolo da protagonista in rassegne a tema, ne è tra i musicisti più noti ed apprezzati.

Il concerto proposto in Liguria, che ripercorre un cannovaccio molto simile nel corso degli anni (anche nel vestiario, con il suo completo bianco che è ormai il suo marchio di fabbrica), lo ha visto accompagnato da una numerosa band di supporto, con la quale ha scandito il ritmo delle danze del fedele pubblico. Dopo la sua carriera con i Bijelo Dugme, il gruppo rock più famoso della Jugoslavia, Bregovic è protagonista di una lunga e altrettanto soddisfacente carriera solista, il cui ultimo studio album è “Champagne for the Gypsies”, nei negozi dal 2012.

Foto a cura di Alice Lorenzini

Comments

comments