Greta Van Fleet, le foto e la scaletta del concerto di Milano del 24 novembre 2019

Un Alcatraz gremito fino all’inverosimile ha accolto il ritorno trionfale dei Greta Van Fleet in Italia lo scorso 24 novembre. La band dei fratelli Kiszka ci ha riportati indietro nel tempo di circa quarant’anni, in un momento storico in cui chitarre e figli dei fiori la facevano da padroni.

Il 2019 è stato un anno indimenticabile per la giovane rock band. A partire dal Grammy Award conquistato grazie all’EP “From the Fires“, che ovviamente è stato al centro della serata milanese insieme al full length di debutto dei Greta Van Fleet, “Anthem of the Peaceful Army” (2018), fino ad arrivare alla consacrazione sia a livello commerciale che live in tutto il mondo.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Scaletta concerto Greta Van Fleet

Highway Tune

Edge of Darkness

Black Smoke Rising

The Music Is You (John Denver cover)

You’re the One

Age of Man

Black Flag Exposition

Watching Over

The Cold Wind

When the Curtain Falls

Encore:

Flower Power

Safari Song

Comments

comments