Guns N’ Roses, le foto del concerto a Imola del 10 giugno 2017

Questa sera all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola è andata in scena l’unica data italiana del “Not In This Lifetime Tour” dei Guns N’ Roses. La band statunitense sarà in tour in Europa fino a metà luglio per poi spostarsi negli Usa. Di seguito, le foto del concerto del 10 giugno 2017.

Lo show è stato aperto alle 18:45 da Phil Campbell (ex chitarrista dei Motorhead) insieme ai suoi Bastards Son, mentre intorno alle 19:45 è stata la volta dei Darkness di Justin Hawkins. L’atteso live dei Guns N’ Roses ha preso il via poco prima delle 20:45.

Fotografie a cura di Mairo Cinquetti.





Comments

comments