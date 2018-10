La band statunitense, che vede tra i membri di spicco i fratelli Lzzy e Arejay Hale, è arrivata al quarto album della sua carriera con “Vicious”, nei negozi dallo scorso luglio per Atlantic Records. Inciso con l’aiuto del produttore Nick Raskulinecz (Deftones, Stone Sour), il disco è ritenuto da molti come uno dei migliori capitoli della loro carriera.

