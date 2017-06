Gli Hanson si sono esibiti mercoledì 7 giugno al Fabrique di Milano. La tappa lombarda è l’unica data nazionale del loro tour del venticinquesimo anniversario: il trio si formò nel 1992 quando tre fratelli, ancora ragazzini, originari dell’Oklahoma iniziarono ad esibirsi come Hanson Brothers, nome che poi verrà ridotto in Hanson successivamente.

Il 2017 segna anche un altro importante traguardo per il gruppo statunitense: quest’anno corre il ventesimo anniversario dall’uscita di “Middle Of Nowhere”, il loro album di maggior successo internazionale trascinato da “Mmmbop”, il loro singolo più conosciuto, capace di portare le vendite del disco ad oltre otto milioni di copie in tutto il mondo.

Il concerto milanese è inserito nella parte finale del tour, che terminerà il prossimo weekend a Londra con due concerti allo Shepherd’s Bush Empire.

Hanson, le foto del concerto a Milano del 7 giugno 2017

Foto di Arianna Carotta

