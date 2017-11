Hardcore Superstar, le foto del concerto di Roma del 12 novembre 2017

Gli Hardcore Superstar si sono esibiti domenica 12 novembre 2017 all’Orion Club di Ciampino (Roma). Di seguito le foto del concerto.

Festeggiano nel 2017 i vent’anni di carriera gli Hardcore Superstar, hard rock band svedese che dal 1997 ha pubblicato ben dieci album e una raccolta. Attualmente gli scandinavi sono in tour per promuovere “HCSS”, l’ultimo studio album pubblicato da Sony nel 2015; il disco ricopre un importante spazio nella storia del gruppo perché è il primo che presenta un cantante ospite, nello specifico la cantante reggae Etzia sul brano “Touch The Sky”.

Dopo aver fatto un tour europeo e nordamericano con Michael Monroe, che li ha portati in giro per il 2016, il gruppo è in Europa insieme ai Fozzy, la rock band nota per vedere come cantante il famoso wrestler Chris Jericho.

Foto a cura di Salvatore Marando

Hardcore Superstar, le foto del concerto di Roma

