Hellfest 2017, le foto della seconda giornata

Si è conclusa anche la seconda giornata dell’Hellfest 2017, il festival metal definitivo che si svolge nella cittadina francese Clisson. Di seguito, le foto della serata di sabato 17 giugno 2017.

Il concerto degli Aerosmith è stato certamente quello più atteso dal pubblico. Ma Hellfest non è un festival che presenta solamente degli headliner di spicco, visto che l’intero cartellone accoglie numerosi artisti di rilevanza internazionale distribuiti sui sei palchi organizzati per genere musicale: due Main Stage dedicati alle band principali, il Temple Stage (doom e black metal), l’Altar Stage (death metal), il Valley Stage (stoner) e il Warzone Stage, l’ultimo dedicato al punk e hardcore. Per questo motivo ieri infatti si sono esibiti: Trust, Apocalyptica, Opeth, Suicidal Tendencies, D.R.I., Primus.

Fotografie a cura di Omar Lanzetti

