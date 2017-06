Hellfest 2017, le foto della terza giornata

Si è conclusa ieri sera la decima edizione dell‘Hellfest, uno dei più noti festival europei in scena a Clisson in Francia. Quest’anno, nell’arco dei tre giorni, si sono esibiti più di 160 gruppi. Di seguito, le foto della serata di domenica 18 giugno 2017.

Gli headliner dell’ultima serata sono stati i Linkin Park, visti di recente anche agli I-Days 2017 di Milano.

Sul palco oltre alla band di Los Angeles si sono esibiti in ordine sparso: Prophets Of Rage, Alter Bridge, Slayer, A Day To Remember, Coroner, The Dillinger Escape Plan, Every Time I Die, Blue Oyster Cult, Pentagram e gli italiani Ufomammut.

Fotografie a cura di Omar Lanzetti

