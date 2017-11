Helloween, le foto del concerto a Milano del 18 novembre 2017

Gli Helloween si sono esibiti sabato 18 novembre 2017 al Forum di Assago (MI). Di seguito, le foto del concerto. Unica data italiana per l’atteso reunion tour degli Helloween, una delle band power metal più famose del panorama internazionale che, per l’occasione, si riunisce con Michael Kiske e Kai Hansen, cantante e chitarrista che hanno fatto parte della band nella prima parte della loro storia.

Una scaletta antologica che, pur pescando da molti album della loro discografia, prende a piene mani dai due Keeper Of The Seven Keys, considerati all’unanimità come alcuni degli album simbolo del metal più melodico. Una vera e propria festa, che ha radunato molti fan dell’hard and heavy in uno dei palasport più rinomati del Paese.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Comments

comments