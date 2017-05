Hey Violet, le foto del concerto a Milano del 4 maggio 2017

Il tour degli Hey Violet ha fatto tappa nella cornice dei Magazzini Generali di Milano. La band americana torna quindi in Italia dopo aver aperto i concerti a Torino e Milano nell’ambito del Rock Out With Your Socks Out Tour 2015 dei 5 Seconds Of Summer. Opening act del concerto del 4 maggio 2017 JESSARAE e Luca Chikovani. Di seguito, le foto della serata.

Gli Hey Violet sono una band pop/rock americana composta da 5 membri: Miranda Miller, Nia Lovelis,Rena Lovelis, Iain Shipp e Casey Moreta, tutti originari di Los Angeles. Il loro nuovo singolo “Break My Heart” è uscito il 10 marzo 2017. È stato descritto dal gruppo così: “Il brano tratta delle varie fasi che si succedono all’interno di una relazione: la prima uscita, il primo bacio, l’amore. Dopo che si sono provati tutti questi aspetti meravigliosi si arriva ad un punto in cui si desidera una relazione burrascosa. Si vuole che una persona spezzi il cuore all’altra, così da provare un desiderio fortissimo per ciò che si è perduto e sentirsi così disperati dal fare qualunque cosa per aggiustare le cose. Un comportamento da masochisti!”

Fotografie a cura di Mairo Cinquetti .

Comments

comments