Hindi Zahra, le foto del concerto a Trieste del 25 febbraio 2017

Il suo secondo album, “ Homeland “, è stato pubblicato nel 2015, e rispecchia l’artista nella sua multiculturalità : registrato tra Marrakesh, l’oceano di Essaouira, Parigi e Cordoba, è una fusione di musica gitana, jazz, blues, e bossa nova, mentre i testi spaziano tra francese, inglese, arabo marocchino e tamazight. Parallelamente alla musica Hindi lavora anche come attrice: l’abbiamo vista in “The Cut” di Fatih Akin, presentato nel 2014 alla Mostra del Cinema di Venezia, e “Itar el-Layl” di Tala Hadid.

Sabato 25 febbraio 2017 Hindi Zahra era in concerto a Trieste , al Teatro Miela: di seguito, le foto del concerto. L’artista, originaria del Marocco, è stata definita “la Patti Smith del Nordafrica”, e non sono mancati accostamenti a colleghe del calibro di Billie Holiday e Norah Jones, ma con le sonorità di Manu Chao.

