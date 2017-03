Home Festival 2017, le foto e il report del secret show a Treviso del 14 marzo

Martedì 14 marzo si è tenuto presso l’Home Rock Bar l’annuale secret show, primo importante evento organizzato dallo staff di Home Festival in vista dell’edizione 2017, che si terrà dal 30 agosto al 3 settembre nell’Ex Dogana di Treviso e che, ad oggi, vanta già nomi del calibro di Liam Gallagher, Justice e Moderat. Un evento capace di catalizzare ogni anno l’attenzione di molti appassionati, che hanno affollato il locale situato nella periferia del capoluogo pur essendo una serata infrasettimanale. La serata, sponsorizzata dal colosso neerlandese della birra Heineken, ha visto nei momenti precedenti lo show la tradizionale Star Serve Night, corso di spillatura organizzato dalla multinazionale per insegnare al pubblico come versare nella maniera corretta la birra nel bicchiere.

Dopo le esibizioni degli anni passati (Negrita, Alex Britti, Subsonica ed Elio E Le Storie Tese), quest’anno è stato il turno di Giuliano Palma. Il cantante milanese, noto per i suoi trascorsi con Casino Royale e i Bluebeaters, è ormai lanciato da alcuni anni in una carriera solista che non si discosta di molto da quanto fatto con il progetto precedente e che lo ha portato, in poco più di un lustro, a pubblicare due album, “Old Boy” e “Groovin”.

Giuliano Palma si è presentato sul palco con una lineup composta da batterista, tastierista, chitarrista, bassista e tris di fiati con i quali ha fatto ballare i presenti per un concerto che è durato poco più di novanta minuti. Una scaletta tutta da ballare, dove hanno trovato spazio anche estratti dall’ultima fatica come “I Say i’ sto ccà”. Lo spazio più importante e calorosamente accolto restano però le note cover risalenti al periodo Bluebeaters, con le quali Palma ha allietato le serate di decine di migliaia di persone negli anni. “Messico e nuvole”, “Che cosa c’è”, “Pensiero d’amore” e “Tutta mia la città” sono solo alcuni degli episodi di un concerto nel quale lo ska e il levare ha fatto da padrone.

Il percorso verso Home Festival continuerà con altri due importanti appuntamenti nel corso di questa settimana: alle ore 12 di oggi, mercoledì 15 marzo, e di venerdì 17 marzo verranno annunciati altri nomi di spicco della rassegna tramite la pagina Facebook dell’evento.

Home Festival 2017, le foto del secret show

A cura di Giuseppe Craca



Comments

comments