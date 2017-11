Hurts, le foto e il report del concerto di Milano del 28 novembre 2017

Gli Hurts si sono esibiti martedì 28 novembre 2017 al Fabrique di Milano. Di seguito le foto e il report del concerto.

A distanza di poco più di un anno dal loro ultimo concerto in terra tricolore, gli Hurts tornano a Milano. Stavolta arrivano al Fabrique per presentare al pubblico meneghino il loro nuovo album “Desire”, uscito il 29 settembre scorso per Columbia Records.

Con puntualità svizzera il concerto ha inizio alle 21:30: le luci sul palco si colorano di rosso e una strumentale scalda il pubblico presente, non particolarmente folto. Salgono sul palco ben cinque musicisti, tra cui due coriste di colore, che emettono le prime note cantate della serata. Sull’intro di “Ready To Go” fanno il loro ingresso in scena anche Theo e Adam, giusto in tempo per iniziare a cantare. Adam Anderson si posiziona al pianoforte, mentre il frontman Theo Hutchcraft poco distante.

Il secondo brano della serata è “Some Kind Of Heaven”, tratto dal penultimo album degli Hurts intitolato “Surrender”. Il pre-ritornello della canzone dà al cantante l’occasione per abbandonare la sua iniziale aplomb e invitare tutte le persone a cantare assieme a lui.

La scenografia è ricercata e ricorda un teatro: sullo sfondo c’è un grande sipario rosso chiuso (si aprirà a metà show liberando grandi fari colorati) davanti al quale campeggiano tre pilastri bianchi posizionati obliqui, come se stessero per crollare sul palco. Domina la scena un grande lampadario di led colorati, sotto ai quali la band si muove indisturbata.

In occasione della performance di “Sunday”, Adam abbandona la postazione sul pianoforte per imbracciare una chitarra acustica. L’alternanza tra i diversi strumenti sarà una costante nella serata di Mr. Anderson, che si dividerà tra piano, chitarra elettrica e synth. Theo, invece, sembra perfettamente a proprio agio nell’ammiccare alla folla e scatenarsi con essa, nonostante l’outfit non propriamente “comodo” per muoversi a ritmo di musica.

Gli Hurts passano da una parte all’altra del loro repertorio, presentando brani tratti da tutti e quattro i loro dischi. Theo è la star della serata: la platea sembra rapita dai suoi occhi ed esplode eccitata quando più volte il cantante si ferma a fissare il pubblico con sguardo languido, nel bel mezzo delle canzoni. “È fantastico esser tornati in Italia, amiamo molto il vostro Paese” confessa l’artista originario di Manchester, poco prima di intonare “Better Than Love”.

Tanti i momenti carichi di pathos, puntualmente scanditi dalla comparsa degli smartphone sulle teste della gente in platea. Uno di questi è coinciso con la performance in acustico di “Somebody To Die For”, eseguita unicamente da Theo e Adam chitarra e voce, senza l’apporto della band d’accompagnamento.

“Grazie per la positività e passione che ci trasmettete ogni volta che torniamo a suonare in Italia, la prossima canzone è tutta per voi!” esclama Theo dopo circa un’ora abbondante di show. Con grande stupore del pubblico, il brano che segue è “Wonderful Life”, introdotto in modo volutamente fuorviante per stupire i presenti.

L’encore del concerto è composto da “Beautiful Ones”, primo singolo estratto dal loro ultimo disco, e “Stay”, la loro canzone più conosciuta, che chiude la scaletta. Theo saluta il pubblico italiano tra baci e fiori bianchi, che lancia sulle prime file. A discapito di una certa ripetitività dei loro ultimi brani, gli Hurts rimangono un piacere da ascoltare dal vivo: la raffinatezza delle loro performance, unita al carisma del leader e alla resa sonora impeccabile delle canzoni, completano il quadro di una band di successo destinata a durare ancora a lungo.

di Michelangelo Paolino.

Hurts, le foto del concerto di Milano

di Mairo Cinquetti.

