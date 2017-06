I-Days Milano 2017, i top e flop della prima giornata

Stanchi ma felici. Se tenessimo conto dell’adrenalina che ancora circola in corpo, potremmo definire così questo primo round di I-Days 2017.

Nel ristorante dove ho cenato ieri sera servivano principalmente punk-rock con un menù di tutto rispetto: Shandon + Tre Allegri Ragazzi Morti+ Rancid + Green Day. È giunto il momento di capire meglio com’è andata con i TOP&FLOP dell’#I-Days1:

TOP

La giacca di Davide Toffolo dei TARM

Non è passato inosservato l’outfit temerario di Davide Toffolo, leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti: sfidando gli oltre trenta gradi delle 17, il cantante della band bolognese si è presentato sul palco avvolto da una giacca “muschiata” che farò fatica a dimenticare.

R-A-N-C-I-D

Rivedere la band di “Time Bomb” calcare un palco italiano è stato davvero emozionante, soprattutto per chi ricorda ancora il triste epilogo del loro ultimo live del 2012 annullato all’ultimo minuto. Anche se Tim Armstrong si fa un attimo più fatica a riconoscerlo per via del barbone nero che si è fatto crescere, i Rancid si confermano come uno degli ultimi baluardi del punk rock dell’East Bay. Anche se la voce di Tim è un ricordo lontano, i Rancid spaccano comunque più di moltissime band del momento.

“Giorno” sempre”verde”

Non c’è niente da fare, quando Trè, Mike e Billie salgono sul palco, lo show è garantito. La band di Berkeley mastica palcoscenici da più di vent’anni e sembra che proprio non riescano a farne a meno. L’energia sprigionata durante canzoni come “Jesus of Suburbia” o “Minority” è difficile da descrivere.

FLOP

The Walking Dead

I 10,3 km di camminata tra andata e ritorno sono stati la parata zombie più incredibile a cui abbia mai assistito. Grazie anche alle continue indicazioni errate degli steward, specialmente lungo la strada buia del ritorno in città, il Parco di Monza si è trasformato in pochi istanti nel set della celebre serie tv.

Le barriere

In un concerto punk rock non ci si aspetterebbe una barriera a dividere i possessori di braccialetto dal resto del mondo. La libertà di movimento (e di pogo) dovrebbe essere sempre garantita.

Token

I gettoni di plastica che l’organizzazione ha imposto come moneta unica all’interno dell’area concerti mi hanno deluso. Stendendo un velo pietoso sulla soglia minima di acquisto di 15€ per 5 token (e se non me ne servissero 5?), alle postazioni bar si creavano ugualmente lunghe file di gente in attesa di prendere da mangiare o bere. Se non sono riusciti ad alleggerire i tempi di attesa ai bar, questi token a cosa servono?

Siamo solo al primo giorno di I-Days e la battaglia è appena cominciata!

