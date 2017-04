Il Pan del Diavolo, le foto del concerto a Roncade del 28 aprile 2017

Venerdì 28 aprile 2017: in concerto al New Age Club di Roncade, Treviso, c’è Il Pan del Diavolo: di seguito, le foto della serata. Il duo palermitano ha proposto al pubblico il suo più recente lavoro discografico, pubblicato a febbraio e intitolato “Supereroi”. Il nuovo album ha segnato un inedito livello di maturità per gli artisti, che hanno anche collaborato con i Tre Allegri Ragazzi Morti e con Piero Pelù.

“I personaggi che il duo palermitano racconta nelle sue undici tracce non hanno corazze, non volano e l’unica maschera che indossano è quella della quotidianità. Lo straordinario potere degli eroi de Il Pan del Diavolo è essere normali, occupare lo stesso spazio e muoversi nello stesso tempo in cui si muovono tutti i comuni mortali. Sono “supereroi disillusi e con gli occhi rossi” alla ricerca della propria nicchia nell’universo.” (La recensione)

Fotografie a cura di Federico Benussi.

Comments

comments