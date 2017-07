Il Volo, le foto del concerto a Padova del 9 luglio 2017

Il Volo si è esibito domenica 9 luglio 2017 all’interno della rassegna Postepay Sound Padova, che dalla fine di giugno si sta tenendo presso l’Area Ex Foro Boario situata nella periferia del capoluogo veneto.

Il trio di tenori è nato nel 2009 all’interno della trasmissione televisiva Rai “Ti Lascio Una Canzone”, quando i ragazzi erano poco più che maggiorenni, e detiene il record di primo combo italiano a firmare un accordo discografico con un’etichetta statunitense, la Geffen di Jimmy Iovine. In meno di dieci anni di carriera, Il Volo ha pubblicato otto album tra lavori in studio ed esibizioni dal vivo ed è stato protagonista di diversi tour in giro per il mondo, principalmente in Italia, Nordamerica e America Latina.

“Notte Magica – A Tribute To Three Tenors”, il tour del quale sono protagonisti in questi mesi, è partito il 4 marzo scorso dal Radio City Music Hall di New York e parte da una registrazione, fatta lo scorso anno alle Terme di Caracalla, di un tributo al trio Iglesias-Pavarotti-Domingo che, nel 1990, fu protagonista in quella stessa area di un’esibizione entrata nella storia.

Il tour proseguirà con altre tre tappe nel mese di luglio a Lucca, Soverato e Cagliari.

Foto di Ilaria Boraso

