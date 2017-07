Imagine Dragons, le foto del concerto a Lucca del 4 luglio 2017

Gli Imagine Dragons ieri sera hanno fatto tappa al Lucca Summer Festival davanti a 10mila persone. Di seguito, le foto del concerto del 4 luglio 2017.

Il nuovo album della band di Las Vegas, “Evolve“, è uscito il 23 giugno. Tra le tracce del nuovo progetto troviamo il singolo “Believer”. Il brano ha segnato il ritorno del gruppo dopo il successo di canzoni come “Radioactive”, “I Bet My Life” e “Demons”.“Believer”, in poche settimane, è diventato un vero e proprio successo nel mondo, Italia compresa dove ha raggiunto la posizione numero 5 della classifica ufficiale dei singoli.

Fotografie a cura di Alice Lorenzini.

Comments

comments