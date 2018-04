Immanuel Casto Tour 2018, le date del tour autunnale

13 novembre – Milano, Alcatraz 16 novembre – Roma, Largo Venue 17 novembre – Firenze, Viper 23 novembre – Torino, Hiroshima Mon Amour 24 novembre – Perugia, Urban 1 dicembre – Bologna, Zona Roveri 8 dicembre – Roncade (TV), New Age Club

Sette concerti tra novembre e dicembre che toccheranno città come Milano, Roma, Perugia, Bologna, Torino, Firenze e Roncade (TV), con conclusione al New Age Club l’8 dicembre. Di seguito il dettaglio del tour.

L’annuncio di oggi arriva a due settimane da un altro post, sempre diffuso via Facebook, nel quale veniva confermata la fine delle registrazioni e il completamento dello shooting fotografico per la promozione, facendo intendere imminenti news dal fronte discografico.

Immanuel Casto ha annunciato oggi tramite Facebook le date del suo prossimo tour autunnale per la promozione del suo nuovo progetto discografico che, stando alla locandina pubblicata sul noto social media, dovrebbe intitolarsi “L’Età Del Consenso”.

