Interpol, le foto del concerto di Sesto Al Reghena (PN) del 26 giugno 2018

Gli Interpol si sono esibiti martedì 26 giugno 2018 al Sexto NPlugged di Sesto Al Reghena (PN). Di seguito le foto del concerto.

La band newyorkese capitanata dall’inglese Paul Banks sbarca in Italia per l’unica data italiana all’interno del festival friuliano, che proprio con la band di “Turn on the bright lights” inaugura un’edizione 2018 (la tredicesima) che presenterà altre tre serate con artisti del calibro di Mogwai, Pantha Du Prince, per l’occasione accompagnato da Bendik HK, Son Lux e Rhye, con l’ultimo che condivide il ruolo di esclusiva nazionale nel cartellone di Sexto Nplugged con la band di questa sera.

Gli Interpol scaldano i motori in vista dell’uscita di “Marauder”, il nuovo disco in uscita ad agosto dal quale è stato estratto il brano “The Rover”. Una scaletta che gioca sul sicuro, con tanto spazio al secondo lavoro “Antics”, secondo capitolo della loro discografia e uno dei più celebrati album della carriera del combo statunitense.

Interpol, le foto del concerto di Sesto Al Reghena (PN)

