Iron Maiden, le foto del concerto di Trieste del 17 luglio 2018

Gli Iron Maiden si sono esibiti martedì 17 luglio 2018 presso Piazza Unità D’Italia di Trieste. Di seguito le foto dell’evento.

Terzo e ultimo concerto della heavy metal band inglese in Italia, dopo gli show al Firenze Rocks e all’Ippodromo San Siro di Milano. Una delle band più amate del genere è attualmente impegnata in un lungo tour europeo della durata di quasi tre mesi chiamato “Legacy of the beast”, nel quale viene dato ampio spazio al repertorio storico del gruppo, con alcune incursioni nel Terzo Millennio e negli anni Novanta, con alcuni estratti anche dai lavori che hanno visto come frontman Blaze Bayley (“The sign of the cross” e “The clansman”).

Iron Maiden, le foto del concerto di Trieste

Foto di Giuseppe Craca

