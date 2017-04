J-Ax & Fedez, le foto del concerto a Conegliano dell’8 aprile 2017

L’8 aprile 2017 J-Ax e Fedez si sono esibiti a Conegliano, Treviso: di seguito le foto del concerto alla Zoppas Arena. Le date del Comunisti Col Rolex Tour proseguiranno ancora per un paio di settimane, ma il duo non si fermerà troppo a lungo: per l’estate è già stata stata annunciata la presenza all’Home Festival, sempre a Treviso. Per ulteriori dettagli, ecco il calendario dei concerti.

“Comunisti col Rolex” sancisce la nascita del nuovo pop all’italiana e segna la parola fine ad una gestazione lunga e travagliata iniziata nel 2014 con il disco pop-rap di Fedez “Pop-Hoolista“, proseguita nel 2015 con il pop-rap de “Il bello d’esser brutti” di J-Ax e conclusa appunto oggi, 20 gennaio 2017. (Qui la recensione completa).

Fotografie a cura di Martina Barbon.

