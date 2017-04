J-Ax & Fedez, le foto del concerto a Milano del 10 aprile 2017

Ieri sera, in un Mediolanum Forum di Assago sold out da tempo, J-Ax e Fedez hanno iniziato la loro settimana di fuoco. I due artisti di Newtopia infatti hanno portato a casa il primo dei quattro concerti milanesi del Comunisti col Rolex tour. Di seguito, le foto del concerto di lunedì 10 aprile 2017.

Le date del Comunisti Col Rolex Tour proseguiranno ancora per un paio di settimane, ma il duo non si fermerà troppo a lungo: per l’estate è già stata stata annunciata la presenza all’Home Festival, sempre a Treviso. Per ulteriori dettagli, ecco il calendario dei concerti.

“Comunisti col Rolex” sancisce la nascita del nuovo pop all’italiana e segna la parola fine ad una gestazione lunga e travagliata iniziata nel 2014 con il disco pop-rap di Fedez “Pop-Hoolista“, proseguita nel 2015 con il pop-rap de “Il bello d’esser brutti” di J-Ax e conclusa appunto oggi, 20 gennaio 2017. (Qui la recensione completa).

Fotografia a cura di Martina Dalla Mora

