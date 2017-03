J-Ax & Fedez, le foto e la scaletta del concerto a Torino dell’11 marzo 2017

J-Ax e Fedez in concerto al PalaAlpitour di Torino: le foto e la scaletta del concerto dell’11 marzo 2017. Il duo negli ultimi mesi non ha mai mancato di far parlare di sé, tra polemiche varie e soprattutto scalate delle classifiche: “Comunisti col Rolex” è stato pubblicato a gennaio.

Dopo questa data di debutto, il tour proseguirà per tutto marzo e aprile, con ben quattro date al Mediolanum Forum di Assago, tra le altre. Il calendario completo dei concerti è disponibile qui.

“Comunisti col Rolex” sancisce la nascita del nuovo pop all’italiana e segna la parola fine ad una gestazione lunga e travagliata iniziata nel 2014 con il disco pop-rap di Fedez “Pop-Hoolista“, proseguita nel 2015 con il pop-rap de “Il bello d’esser brutti” di J-Ax e conclusa appunto oggi, 20 gennaio 2017. (Qui la recensione completa)

La scaletta del concerto

Musica del cazzo

Senza pagare

Il bello d’esser brutti / Pensavo fosse amore

Sirene

Giorno e la notte

Piccole cose

Non è un film (Articolo 31)

Spirale ovale (Articolo 31)

Assenzio

Intro

Fratelli di paglia

Allergia

L’amore Eternit

L’uomo col cappello / Uno di quei giorni / Gente che spera (Articolo 31)

Comunisti col Rolex

Generazione boh

Domani smetto (Articolo 31)

Cuore nerd

Meglio tardi che noi

Cigno nero

Magnifico

Olivia Oil / Faccio brutto / Non c’è due senza trash

21 grammi / Sembra semplice / L’hai voluto tu

Immorale / Alfonso Signorini / + Stile

Piccoli per sempre

L’Italia per me

Pieno di stronzi

Maria Salvador

Vorrei ma non posto

Le foto del concerto

Fotografie a cura di Alessandro Bosio

Comments

comments