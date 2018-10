J-Ax, le foto del concerto di Milano del 15 ottobre 2018

J-Ax si è esibito lunedì 15 ottobre 2018 al Fabrique di Milano. Di seguito le foto del concerto.

Parte con la prima data la residency di cinque date che vedrà il rapper, reduce dall’esperienza in tandem con Fedez, esibirsi da solo dopo alcuni anni. Per l’occasione negli show meneghini, sold out già in prevendita, J-Ax si è fatto accompagnare da numerosi ospiti come Paola Turci, Il Cile e DJ JAD; con l’ultimo, suo compagno di band ai tempi degli Articolo 31, è stato protagonista di un lungo set nel quale, in quella che è una vera e propria reunion, sono state riproposte molte hit di uno dei gruppi hip hop più in voga in Italia a fine anni Novanta.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

J-Ax, le foto del concerto di Milano

