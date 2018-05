Jack Savoretti, le foto del concerto di Torino del 23 maggio 2018

Jack Savoretti si è esibito mercoledì 23 maggio 2018 al Teatro Alfieri di Torino. Di seguito le foto del concerto.

Nuova data del tour acustico nei teatri che il cantante anglo-italiano ha iniziato nel nostro Paese ad aprile e proseguito nel mese di maggio. L’occasione è la promozione di “Sleep No More – special edition”, uscito ad ottobre e che include l’album originale e una serie di reinterpretazioni in acustico delle canzoni in esso presenti.

Jack Savoretti sarà infine tra gli ospiti del concerto-evento per gli 85 anni di Quincy Jones alla o2 di Londra il 27 giugno prossimo. Si alternerà sul palco con colleghi come Mark Ronson e Mick Hucknall.

Foto a cura di Franco Rodi

