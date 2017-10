Jacob Sartorius si è esibito venerdì 13 ottobre 2017 all’Alcatraz di Milano. Di seguito le foto del concerto.

Il cantante, classe 2002, ha iniziato ad esibirsi in pubblico dall’età di sette anni, periodo della vita nella quale ha iniziato anche ad essere vittima di bullismo. La sua fama inizia a crescere pochi anni dopo: nel 2014, a soli 12 anni, inizia a diventare un fenomeno nei social media pubblicando video sulle piattaforme Vine e Musical.ly, in un percorso che lo ha portato a firmare un deal discografico prima con un’etichetta indipendente e poi con la RCA Records.

Il primo singolo pubblicato è “Sweatshirt” uscito a maggio 2016, al quale seguirà poi a gennaio 2017 l’EP di debutto “The Last Text”, che arriverà in Top 10 in Nuova Zelanda. Per il full length di debutto bisognerà aspettare l’autunno successivo: il 6 ottobre scorso è infatti uscito “Left Me Hangin'”, distribuito dal 6 ottobre in digital download dall’etichetta della galassia Sony.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Jacob Sartorius, le foto del concerto di Milano del 13 ottobre 2017

