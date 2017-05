Jake Isaac, il reporto del concerto a Milano del 19 maggio 2017

Quand’ero più piccolo, dalla mia stanzetta in mezzo alle montagne lucane, sognavo i grandi concerti negli stadi. L’idea di un palco immenso, effetti speciali e migliaia di persone, hanno sempre rappresentato “the place to be” nella mia testa. Passati gli anni, quei concerti li ho vissuti pogando sottopalco e prendendomi, come di consueto, i bestemmioni per via della mia altezza spropositata che oscura la visuale della gente. “Non posso farci niente, mi spiace” è la risposta educata in queste situazioni. Quella maleducata ve la risparmio volentieri, potete immaginarla da soli.

Tutto sto pippone è per dirvi che ora come ora ho cambiato totalmente idea e a 25 anni il vecchio che è in me ha preso il sopravvento: viva i piccoli club! Viva i concerti con quattro gatti!

Jake Isaac, cantautore britannico sconosciuto alle masse, venerdì 19 maggio è passato dal tunnel Club di Milano col suo tour europeo rendendosi protagonista di un concertino che ricorderò a lungo. Dopo aver pubblicato meno di venti giorni fa il suo primo album “Our Lives”, il giovane paladino del new soul britannico, ha presentato il suo ultimo lavoro davanti a un ristretto pubblico, ma dalle idee molto chiare.

“Ai miei concerti ci sono 3 semplici regole:

1: Cantate, anche se non sapete le parole inventatele, basta che cantate.

2: Qualunque cosa accada, ballate.

3: Divertitevi!”.

È questo l’unico desiderio che Jake esprime dopo aver ringraziato tutti i presenti, ricordando come questa sia la sua prima volta in Italia. La band che lo accompagna dal vivo è formidabile, riuscendo a non tradire il sound del disco in soli quattro elementi. Batteria, chitarra elettrica, synth e basso sono gli strumenti suonati dai tre musicisti che accompagnano Jake, tutti coinvolti anche vocalmente visto che gran parte dei brani di “Our Lives” presentano parti corali.

Sulle note di “This War” l’energia sprigionata è incredibile. Nonostante il palco piuttosto piccolo e il sudore grondante dal pizzetto del cantante, la band riesce a trasportare tutti i presenti dentro la loro musica. Saltano, sorridono, si scambiano cenni e l’effetto è immediato: guardandomi attorno, tutti si muovono a tempo di musica. Anche se non numerosissimo, è proprio vero che il pubblico italiano riesce sempre a non far mancare il proprio calore all’artista di turno.

La provenienza britannica della band è molto marcata nel loro sound e l’intensità sempre alta. “La mia traccia preferita di Our Lives è l’ultima, perciò quando ascoltate il disco vi consiglio di saltare tutti i brani e arrivare subito a quella” scherza Jake. In effetti “You And I Always” è davvero una bella canzone che, come songwriting, ricorda James Bay e Ed Sheraan. L’interpretazione dell’artista di South London è ricca di pathos e il pubblico ringrazia con applausi scroscianti. Jake è sempre sorridente, così come i ragazzi della band, che sul palco danno davvero l’idea di divertirsi. Può sembrare scontato da sottolineare, ma vi assicuro che non lo è affatto.

All’annuncio dell’ultimo brano in scaletta la platea rumoreggia. Jake allora ammette con ironia che non è propriamente l’ultimo pezzo della serata e così, passato qualche minuto, torna dal backstage in cui si era rifugiato con tutti i musicisti. Stavolta però spunta da solo e incredibilmente non si dirige sul palco, ma in mezzo al pubblico. Senza alcun microfono ad amplificarlo, ma solo grazie alla sua voce e alla sua chitarra, si compie l’incantesimo più puro della musica. Sulle note di “I’m a Man” Jake rapisce il pubblico raccolto in cerchio e, come uno sciamano, infonde la sua arte nei presenti e se ne va.

Comments

comments