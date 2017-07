Jamiroquai, le foto del concerto a Firenze dell’11 luglio 2017

Ieri sera i Jamiroquai si sono esibiti all’Ippodromo del Visarno in occasione del Firenze Summer Festival. Jay Kay e soci il 20 luglio suoneranno al Mediolanum Forum di Milano. Di seguito, le foto del concerto dell’11 luglio 2017.

L’ultimo album di Jamiroquai “Automaton” è uscito il 31 marzo di quest’anno. “Quello che si nota da subito è un dettaglio solo apparentemente minuscolo: tutti i pezzi sfumano, come se non si sapesse come terminarli. È una piccolezza, sì, ma la domanda sorge spontanea: soprattutto perché anche l’eccesso di lunghezza sembra voler aggiungere anziché togliere, lasciando libertà a certi arrangiamenti davvero ben riusciti“. (La recensione completa è disponibile qui)

Comments

comments