Il festival, giunto alla sua quattordicesima edizione , proseguirà fino al 22 luglio. L’affascinante Piazza Grande di Locarno offre posto a 12000 spettatori e negli anni ha ospitato artisti del calibro di Alicia Keys, Peter Gabriel, Codplay, Lenny Kravitz, Depeche Mode, R.E.M, oltre ai nostri Vasco, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Jovanotti e tanti altri. Quest’anno non è andata affatto male, infatti dopo aver assistito agli spettacoli di Macklemore, Zucchero, Fedez e J-Ax e appunto Jamiroquai, nei prossimi giorni saliranno sul palco Sting, Clean Bandit e Imagine Dragons .

Ieri sera i Jamiroquai si sono esibiti sul palco del Moon and Stars di Locarno . Di seguito, le foto del concerto del 18 luglio 2017 .

