J Ax e Fedez, le foto del concerto a Gallipoli (LE) del 9 agosto 2017

J Ax e Fedez sono rimbalzati agli occhi della cronaca nelle ultime ore per il fatto che il loro tour è tra i più ricchi di questa prima parte del 2017: il duo avrebbe infatti guadagnato più di sei milioni di euro grazie al tour, stando a quanto dichiarato dall’inserto Economia del Corriere della Sera in un’inchiesta diffusa nella giornata di ieri.

Continua anche durante l’estate, dopo il clamoroso successo nei palasport (quattro repliche al Forum di Assago), il tour di J Ax e Fedez, le figure simbolo della scuderia di Newtopia, l’etichetta fondata nel 2013 dai due rapper meneghini. Gli artisti, che hanno sancito la loro collaborazione con l’album “Comunisti Col Rolex” uscito ad inizio anno (distribuzione Sony), sono protagonisti di un tour che li vedrà impegnati in tredici concerti; la prima parte della tournée estiva, che poi proseguirà durante il mese di settembre con cinque concerti, tra i quali spiccano le tappe all’Home Festival di Treviso e l’ultima data in programma al Teatro Antico di Taormina.

