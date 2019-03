Jess Glynne si è esibita lunedì 4 marzo 2019 al Fabrique di Milano. Di seguito le foto del concerto.

Dopo il debutto con i Clean Bandit nel singolo “Rather Be” ed essersi fatta conoscere anche in Italia grazie al singolo “These Days” dei Rudimental, la cantante londinese è in tour per promuovere “Always in Between”, il suo ultimo studio album nei negozi dallo scorso ottobre.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

