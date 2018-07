Joe Satriani, le foto del concerto di Pavia del 20 luglio 2018

Joe Satriani si è esibito venerdì 20 luglio 2018 al Castello Visconteo di Pavia per la prima edizione dell’Iride Fraschini Music Festival. Le foto del concerto.

Lo storico chitarrista statunitense, che vanta oltre dieci milioni di dischi venduti in tutto il mondo e quindici nomination ai Grammy, ha portato anche in Italia il suo “What Happens Next Tour 2018“, che oltre a Pavia farà anche tappa sabato 21 luglio all’Anfiteatro di Ponente di Molfetta (BA).

“What Happens Next” è appunto l’ultimo dei sedici album in studio pubblicati da Satriani, che ha inoltre all’attivo un numero considerevole di collaborazioni con altri grandissimi del rock contemporaneo, come, tra gli altri, Mick Jagger, Steve Vai, Sammy Hagar e Chad Smith.

Foto a cura di Omar Lanzetti.

Joe Satriani, le foto del concerto di Pavia

