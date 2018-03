John Cale, le foto del concerto di Torino del 3 marzo 2018

John Cale si è esibito alle OGR di Torino sabato 3 marzo 2018. Di seguito le foto del concerto.

John Cale è stato, insieme a Lou Reed, uno dei membri fondatori dei Velvet Underground, una delle rock band newyorkesi più importanti di sempre. Dopo lo scioglimento del 1973, al quale sono seguite diverse reunion (l’ultima lo scorso anno all’interno di un evento collaterale ai Grammy Awards), Cale ha intrapreso una carriera solista importante, che lo ha portato a pubblicare ben sedici album in quasi cinquant’anni di carriera. Cale è attualmente in tour per promuovere “MFANS”, l’ultimo suo studio album uscito nel 2016.

Il concerto di John Cale è il terzo e ultimo di un contenitore dedicato alla Grande Mela da parte dello staff delle OGR: “Avantgarde Portrait: New York City”, ha portato ad esibirsi nel nuovo spazio del capoluogo piemontese artisti del calibro di Arto Lindsday e Blonde Redhead.

John Cale, le foto del concerto di Torino

